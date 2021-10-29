По поручению президента Украины Владимира Зеленского ведется слежка за его предшественником, главой партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Об этом заявили на сайте партии 28 октября

Спасти Порошенко. Турчинов собирает с украинцев деньги для генерала Павловского © opk.com.ua

«О позорном факте незаконной слежки сразу соответственно закону была уведомлена Национальная полиция Украины. Подчеркиваем: это не первый факт преследования лидера партии "Европейская солидарность"», — говорится в сообщении.

В партии заявили об организации Зеленским слежки за экс-президентом в июне 2020 года. Тогда депутаты от «Евросолидарности» подали заявление в полицию, отмечается, что дело не расследуется.

Также в ЕС обвинили власти в устройстве провокаций с участием титушек и нападении на Порошенко с зеленкой во время Марша патриотов.

Сторонники Порошенко потребовали прекратить «политические преследования и давление на лидера оппозиции».