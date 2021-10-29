Спасти Порошенко. Турчинов собирает с украинцев деньги для генерала Павловского
Спасти Порошенко. Турчинов собирает с украинцев деньги для генерала Павловского
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В заявлении партии утверждается, что у дома Порошенко в Козине был замечен автомобиль с номером, которого нет в базе. По мнению членов партии, несуществующий номер может использоваться  как прикрытие для авто правоохранительных органов.

«О позорном факте незаконной слежки сразу соответственно закону была уведомлена Национальная полиция Украины. Подчеркиваем: это не первый факт преследования лидера партии "Европейская солидарность"», — говорится в сообщении.

В партии заявили об организации Зеленским слежки за экс-президентом в июне 2020 года. Тогда депутаты от «Евросолидарности» подали заявление в полицию, отмечается, что дело не расследуется.

Также в ЕС обвинили власти в устройстве провокаций с участием титушек и нападении на Порошенко с зеленкой во время Марша патриотов.

Сторонники Порошенко потребовали прекратить «политические преследования и давление на лидера оппозиции».