В заявлении партии утверждается, что у дома Порошенко в Козине был замечен автомобиль с номером, которого нет в базе. По мнению членов партии, несуществующий номер может использоваться как прикрытие для авто правоохранительных органов.
«О позорном факте незаконной слежки сразу соответственно закону была уведомлена Национальная полиция Украины. Подчеркиваем: это не первый факт преследования лидера партии "Европейская солидарность"», — говорится в сообщении.
В партии заявили об организации Зеленским слежки за экс-президентом в июне 2020 года. Тогда депутаты от «Евросолидарности» подали заявление в полицию, отмечается, что дело не расследуется.
Также в ЕС обвинили власти в устройстве провокаций с участием титушек и нападении на Порошенко с зеленкой во время Марша патриотов.
Сторонники Порошенко потребовали прекратить «политические преследования и давление на лидера оппозиции».