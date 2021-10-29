На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, дипломат заявил, что между сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией штаба Огайо существует тесное партнерство.
По его словам, партнерство направлено на укрепление миротворческого потенциала. Вашингтон приветствует эти отношения, так же как и попытки приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях.
«Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе. Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывают помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития», — сказал Эскобар, говоря о Западных Балканах.
По его мнению, странам региона необходимо предоставить членство в Европейском союзе.
Он также отметил, что все договоренности с Россией в энергетической сфере имеют политические условия, а США добиваются диверсификации поставок энергоносителей и снижения использования сжиженного природного газа в балканских странах.
Эскобар также заявил, что некоторые страны взяли на себя обязательства сократить объемы поставляемых Россией энергоносителей, но конкретных примеров не привел.
Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении попросить российского лидера Владимира Путина сохранить сниженную цену на газ в 2022 году. По словам Вучича, он хочет обсудить этот вопрос с президентом России во время встречи, намеченной на 25 ноября, которая будет «имеет решающее значение».