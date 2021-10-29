Отношения Соединенных Штатов Америки и Сербии улучшаются и укрепляются в ущерб России. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, передает Lenta.ru 29 октября

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, дипломат заявил, что между сербскими вооруженными силами и Национальной гвардией штаба Огайо существует тесное партнерство.

По его словам, партнерство направлено на укрепление миротворческого потенциала. Вашингтон приветствует эти отношения, так же как и попытки приобрести снаряжение американского производства в определенных случаях.

«Мы очень озабочены вредоносным влиянием Китая и России в регионе. Россия мало что может предложить региону. Она почти не направляет инвестиций. Не оказывают помощи в гуманитарной сфере, в сфере развития», — сказал Эскобар, говоря о Западных Балканах.

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Он также отметил, что все договоренности с Россией в энергетической сфере имеют политические условия, а США добиваются диверсификации поставок энергоносителей и снижения использования сжиженного природного газа в балканских странах.

Эскобар также заявил, что некоторые страны взяли на себя обязательства сократить объемы поставляемых Россией энергоносителей, но конкретных примеров не привел.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении попросить российского лидера Владимира Путина сохранить сниженную цену на газ в 2022 году. По словам Вучича, он хочет обсудить этот вопрос с президентом России во время встречи, намеченной на 25 ноября, которая будет «имеет решающее значение».