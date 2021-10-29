Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью «Украинской правде» 29 октября заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не рассчитывала на реальное сотрудничество, а просто пропиарилась на его имени

Предали за секунду: Комаровский раскритиковал партию Зеленского © Евгений Комаровский/Инстаграм Владимира Зеленского во время предвыборной кампании была нужна лишь его узнаваемость. От него ожидалось, что «он молча постоит рядом», а его взгляды никого не интересовали.

«Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации», — рассказал Комаровский.

При этом Зеленский обещал, что в случае его победы он сможет возглавить Минздрав или получит депутатский мандат.

Ранее Комаровский подчеркнул, что отказался от такого предложения президента, поскольку увидел, что «все назначения делаются не по принципу профессионализма, а по признаку личной преданности вождю».