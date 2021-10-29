Разработчика фейковой версии приложения «Дия» позвали на стажировку в Министерство цифровой трансформации Украины. Об этом 28 октября в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Михаил Федоров

По словам Федорова встречу организовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«У людей сформировался образ, что хакеры, взломщики и мошенники в интернете — это анархисты в маске Гая Фокса, которые хотят свергнуть какое-то мировое правительство и погрузить мир в неконтролируемый хаос. Реальность же совсем другая. Передо мной сидел 21-летний парень. Немного стеснительный, но очень умный, начитанный. Уже успел поработать арбитражником (арбитраж трафика, привлечение клиента за процент от продаж — ред.), умеет программировать и сам собирает весь дизайн в Figma», — написал Федоров.

Савченко попалась на подделке сертификата о вакцинации © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Одни из первых задач — сделать много разного дизайна социальной рекламы с кампаниями за вакцинацию и против употребления молодежью алкоголя. Планируем потом их запускать. Назначим в минцифре куратора, который будет контролировать работу. Попробуем направить его способности в нужное русло», — добавил Федоров.

При этом он отметил, что молодой человек понесет наказание, какое — решит суд. Министр добавил, что ничего больше подделывать не нужно — этот способ попадания в минцифру больше не работает.

Ранее стало известно о подделке украинского государственного приложения «Дия» — пользователи фейковой программы могли загружать в нее любые нужные им данные и генерировать официальные документы, такие как паспорт, студенческий билет или водительское удостоверение.

Создателя фейка, 21-летнего жителя Запорожской области, задержали в тот момент, когда тот принимал оплату за использование приложения на свою банковскую карту. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.