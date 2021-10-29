Накануне в эфире телеканала «Украина 24» Луценко заявил, что «это трио будет очень серьезным магнитом для разочаровавшегося электората Владимира Зеленского».
«Я в тысячный раз могу сказать, что я не собираюсь в политику. Меня это совершенно не интересует. Я счастлив в своей работе. А политики — это люди, которые становятся несчастными после того, как туда попадают. Я не собираюсь свою жизнь бросать под ноги интригам, дрязгам, разборкам. Никаких переговоров со мной Разумков не вел, и я не планирую в них участвовать. Я отправил эту информацию доктору Комаровскому. Мы только посмеялись. Он мне даже написал: "А зачем нам третий?"» — сказал Гордон.
Накануне уволенный спикер Рады Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу, но деталей приводить не стал. На уточняющий вопрос, в каком формате планируется создать эту силу, он лишь рассказал о неких людях, которые «идут с ним еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций».