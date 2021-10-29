Рост цен на газ может увеличить спрос на нефть на 1 млн баррелей в сутки. Об этом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин на XIV Евразийском экономическом форуме, передает «Коммерсантъ»

По мнению Сечина, риски дефицита поставок нефти и газа уже сейчас закладываются в цены, а ожидаемый дополнительный спрос на нефть в результате газового кризиса сильнее разогреет нефтяные цены.

В текущем сезоне цены на газ достигали 2 тысяч долларов за 1 тысячу кубометров.

«В нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигала 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», — сказал Сечин.

По мнению главы «Роснефти», долгосрочные контракты на покупку газа обеспечивают определенную стабильность рынка, но не гарантируют полную устойчивость из-за спотового рынка.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Думается, что крупнейшие мировые биржи, такие как Нью-Йоркская, Лондонская, Шанхайская, которые являются центрами регистрации большинства сделок, могли бы также регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей, тем самым содействуя балансированию рынков», — сказал он.

Сечин также считает, что относительно низких цен на энергию закончилась по причине сокращения инвестиций в традиционные нефтяные проекты — к 2030 году дефицит может достигнуть 600 млрд долларов.

Он отметил, что высокие цены на энергоресурсы замедлят рост экономики.