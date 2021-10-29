«Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, а также событий в Одессе (2 мая 2014 года. — Ред.), в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс», — заявил Гилмор.
Он отметил, что встречался с семьями убитых и, по его данным, в раскрытии этих дел есть проблемы.
Во время событий Евромайдана 2014 года киевский Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Погибло более 100 человек. Новые власти обвинили в их гибели спецподразделение «Беркут» и президента Виктора Януковича.
В Одессе 2 мая 2014 года произошли потасовки между радикальными сторонниками Майдана и активистами Антимайдана. Радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись люди. Погибло 48 человек, более 250 пострадали.