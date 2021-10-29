Отмечается, что Норвегия практически сравнялась с «Газпромом» по суточным поставкам газа в Европу.
«Октябрьский экспорт газа Осло приближается к пятилетнему максимуму. Основным направлением поставок сырья для норвежцев стала Великобритания, на втором и третьем месте Германия и Нидерланды соответственно», — говорится в сообщении.
Суточный уровень поставок газа в Европу составляет 330 млн кубометров, что на 60 млн кубометров больше прошлогодних данных.
Большую часть топлива Норвегия продает на спотовом рынке, а также по контрактам, в которых стоимость привязана к биржевой цене.
В Европейском союзе осенью образовался дефицит природного газа на фоне крайне низких запасов газа в хранилищах. Это привело к взрывному росту цен на газ на рынках ЕС.