Норвегия начала активно экспортировать газ в Европу, чтобы успеть заработать на высоких ценах. Об этом 28 октября пишет ИА SM-News

Отмечается, что Норвегия практически сравнялась с «Газпромом» по суточным поставкам газа в Европу.

«Октябрьский экспорт газа Осло приближается к пятилетнему максимуму. Основным направлением поставок сырья для норвежцев стала Великобритания, на втором и третьем месте Германия и Нидерланды соответственно», — говорится в сообщении.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Большую часть топлива Норвегия продает на спотовом рынке, а также по контрактам, в которых стоимость привязана к биржевой цене.

В Европейском союзе осенью образовался дефицит природного газа на фоне крайне низких запасов газа в хранилищах. Это привело к взрывному росту цен на газ на рынках ЕС.