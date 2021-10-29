Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу. С таким посылом он выступил 28 октября в программе «Народ против» на телеканале «Украина-24»

«Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем возвращать людей, в том числе и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие — не падало», — сказал депутат.

Атака на президента Украины. Разумков уже в пятерке лидеров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее уволенный спикер Рады Дмитрий Разумков, ставший внефракционным депутатом, заявил, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, сегодня сломан.

На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности.

Депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал «против».

Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.