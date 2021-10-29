«Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем возвращать людей, в том числе и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие — не падало», — сказал депутат.
На уточняющий вопрос, в каком формате планируется создать эту силу, Разумков ответил размыто. При этом рассказал о неких людях, которые «идут с ним еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций».
Ранее уволенный спикер Рады Дмитрий Разумков, ставший внефракционным депутатом, заявил, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, сегодня сломан.
На вопрос о президентских амбициях Разумков отказался ответить прямо, но не исключил такой возможности.
Депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал «против».
Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.