Россия согласовала увеличение числа полетов в воздушном пространстве страны для авиаперевозчиков из США. Об этом 29 октября сообщило агентство Reuters

«Россия одобрила заявки американских перевозчиков на полеты на прошлой неделе. Государственный департамент продолжает взаимодействовать с соответствующими российскими властями для обеспечения расширенных возможностей воздушного сообщения для американских перевозчиков», — заявили в Госдепе.

Андрей Сидоров: Никакие переговоры с госчиновниками и политиками США не остановят запущенный ими маховик русофобии © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Блинкену с просьбой срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией.

Авиакомпании пояснили запрос потребностями рынка. В письме указывается, что иначе они будут вынуждены пользоваться альтернативными, неэффективными авиамаршрутами.

В ведомстве не уточнили, сколько именно дополнительных рейсов было одобрено. В посольстве России в Вашингтоне не прокомментировали ситуацию.