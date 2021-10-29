«Россия одобрила заявки американских перевозчиков на полеты на прошлой неделе. Государственный департамент продолжает взаимодействовать с соответствующими российскими властями для обеспечения расширенных возможностей воздушного сообщения для американских перевозчиков», — заявили в Госдепе.

Андрей Сидоров: Никакие переговоры с госчиновниками и политиками США не остановят запущенный ими маховик русофобии
Андрей Сидоров: Никакие переговоры с госчиновниками и политиками США не остановят запущенный ими маховик русофобии
© РИА Новости, Нина Зотина
Ранее представители крупнейших американских пассажирских и грузовых перевозчиков обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией.

Авиакомпании пояснили запрос потребностями рынка. В письме указывается, что иначе они будут вынуждены пользоваться альтернативными, неэффективными авиамаршрутами.

В ведомстве не уточнили, сколько именно дополнительных рейсов было одобрено. В посольстве России в Вашингтоне не прокомментировали ситуацию.

 

 