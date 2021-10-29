«Россия одобрила заявки американских перевозчиков на полеты на прошлой неделе. Государственный департамент продолжает взаимодействовать с соответствующими российскими властями для обеспечения расширенных возможностей воздушного сообщения для американских перевозчиков», — заявили в Госдепе.
Ранее представители крупнейших американских пассажирских и грузовых перевозчиков обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой срочно добиться дополнительных прав на полеты над Россией.
Авиакомпании пояснили запрос потребностями рынка. В письме указывается, что иначе они будут вынуждены пользоваться альтернативными, неэффективными авиамаршрутами.
В ведомстве не уточнили, сколько именно дополнительных рейсов было одобрено. В посольстве России в Вашингтоне не прокомментировали ситуацию.