Министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало сертификацию «Северного потока-2» с Украиной. Об этом на своей странице в Facebook на днях написал глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко

Ранее министерство завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2» и представило его в Федеральное сетевое агентство, где продолжат сертификацию газопровода.

«Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока — 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза. При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень печально», — написал Витренко.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По словам Витренко, президент РФ Владимир Путин после запуска СП-2 сможет прекратить транзит газа через Украину.

«Затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток — 2". В отличие от украинской газотранспортной системы у "Северного потока — 2" нет резервных мощностей и нет хранилищ», — отметил глава «Нафтогаза».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после получения разрешения от немецкого регулятора Россия сразу готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2». В «Газпроме» сообщали, что российский газопровод заполнен техническим газом и полностью готов к эксплуатации.