Киев пригрозил «оптимизировать» свою ГТС в случае отказа «Газпрома» от транзита через Украину. Об этом на днях в интервью ТСН заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон

По его словам, если «Газпром» прекратит транзит, у Украины появятся значительные избыточные мощности, так как изначально ГТС рассчитывалась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу.

Битва аббревиатур: Украинская ГТС против российско-германской СП-2 © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По словам главы «Оператора ГТС», использоваться будет только часть системы, необходимая для обеспечения внутренних поставок. При этом полный демонтаж ГТС не планируется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать «Газпрому» скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.