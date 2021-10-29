По его словам, если «Газпром» прекратит транзит, у Украины появятся значительные избыточные мощности, так как изначально ГТС рассчитывалась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу.
Макогон отметил, что в случае прекращения транзита после 2024 года, Киев выведет из эксплуатации значительную часть своей газо-транспортной системы, так как ее обслуживание обходится слишком дорого.
По словам главы «Оператора ГТС», использоваться будет только часть системы, необходимая для обеспечения внутренних поставок. При этом полный демонтаж ГТС не планируется.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать «Газпрому» скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.