С 1 октября в России утратил силу указ главы государства, дававший возможность иностранцам, въехавшим в страну до 15 марта 2020-го, легализоваться и не бояться депортации. Теперь им грозят административные взыскания, в том числе и высылка за нарушения миграционного законодательства. Ранее сообщалось, что от 100 до 150 тысяч граждан Украины так и не решили вопрос легального нахождения в РФ.
Это революционное послабление, потому что из-за мизерной квоты огромной проблемой для украинских граждан было получить РВП, теперь же основная сложность для многих только в том, как легально въехать в Россию, уточнила эксперт.
«Сейчас проблемы с легализацией для тех, кто уже находится в России, во многом сняты. Есть масса возможностей — подать на РВП, на вид на жительство как носитель русского языка, если вы с Донбасса — то можно подать сразу на гражданство, как только получаете легальный статус на территории России. Мы неоднократно и за дело критиковали жесткость, и даже жестокость чиновников по отношению к мигрантам с Украины. Но тут можно сказать только, что Россия проявила к украинцам гуманность и мягкость», — указала Шеслер.
Многие жители Украины ассоциируют себя с русскими, с русским языком, с Россией. Они квалифицированны, образованны, у них нет языкового барьера, не чувствуют себя чужими в России, для них сделаны послабления и это оправданно, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.