С июля граждане Украины и Молдавии получили существенную льготу от российского законодательства. Теперь они могут подавать на разрешение на временное проживание вне квоты, которая раньше была крайне мала. Об этом рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в интервью изданию Украина.ру

Лариса Шеслер: Украинцы растворяются в России © РИА Новости, Александр Натрускин

Это революционное послабление, потому что из-за мизерной квоты огромной проблемой для украинских граждан было получить РВП, теперь же основная сложность для многих только в том, как легально въехать в Россию, уточнила эксперт.

«Сейчас проблемы с легализацией для тех, кто уже находится в России, во многом сняты. Есть масса возможностей — подать на РВП, на вид на жительство как носитель русского языка, если вы с Донбасса — то можно подать сразу на гражданство, как только получаете легальный статус на территории России. Мы неоднократно и за дело критиковали жесткость, и даже жестокость чиновников по отношению к мигрантам с Украины. Но тут можно сказать только, что Россия проявила к украинцам гуманность и мягкость», — указала Шеслер.

Многие жители Украины ассоциируют себя с русскими, с русским языком, с Россией. Они квалифицированны, образованны, у них нет языкового барьера, не чувствуют себя чужими в России, для них сделаны послабления и это оправданно, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.