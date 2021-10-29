Молдавия заключила соглашение о покупке газа с украинской компанией «Нафтогаз». Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве республики

Ранее Молдавия провела три тендера на закупку газа. Первый выиграла польская PGNiG, второй — нидерландская Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская DXT Commodities.

«Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», — говорится в сообщении.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Ион Чебан предложил отключить из-за газового кризиса тепло в офисах правительства и парламента страны, администрации президента, министерств, чтобы за счет этого подключить тепло жителям столицы.

Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор с «Газпромом» о поставках газа. Причина в том, что Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать.