Глава Facebook Марк Цукерберг заявил о смене названия компании – теперь она называется Meta. Об этом он объявил на презентации 28 октября

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», — объявил Цукерберг.

Также он представил новый логотип компании — синюю ленту Мебиуса.

«Facebook поощряет ложь». В чем Цукерберг оказался виноват перед партией и США © AP, Nick Wass

«Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — сказал Цукерберг.

Ранее бизнесмен уже заявлял, что компания Facebook не хочет ассоциироваться с соцсетью, а быть компанией-«метавселенной».