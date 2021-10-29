«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», — объявил Цукерберг.

Также он представил новый логотип компании — синюю ленту Мебиуса.

«Facebook поощряет ложь». В чем Цукерберг оказался виноват перед партией и США
«Facebook поощряет ложь». В чем Цукерберг оказался виноват перед партией и США
© AP, Nick Wass
Название меняет именно компания Цукерберга — у соцсети Facebook оно остается прежним.  По словам предпринимателя, такой шаг призван показать, что компания состоит не только из одной соцсети — в нее входят WhatsApp, Instagram, Oculus и другие сервисы.

«Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — сказал Цукерберг.

Ранее бизнесмен уже заявлял, что компания Facebook не хочет ассоциироваться с соцсетью, а быть компанией-«метавселенной».