Из-за попытки ослабить господство России на газовом рынке европейские страны в 2021 году потратят на $30 млрд больше, чем заплатили бы при прежних ценах. Об этом на днях сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Wall Street Journal

Как пишет WSJ, Европейский союз пытался ослабить «железную хватку России» над поставками газа, создавая конкурентный рынок импорта. Но поставки стали истощаться, что вызвало энергетический кризис на всем континенте.

По данным Международного энергетического агентства, европейские страны в 2021 году переплатят за газ $30 млн.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Нынешние газовые проблемы, считают в Европе, вызваны стечением обстоятельств — кризисом экономики из-за локдаунов.

В Европейском союзе осенью образовался дефицит природного газа на фоне крайне низких запасов газа в хранилищах. Это привело к взрывному росту цен на газ на рынках ЕС.

Чиновники Евросоюза призывают «еще больше сплотиться» в газовых вопросах и надавить на Россию, так как ее бюджет зависит от нефтегазовых доходов, получаемых от ЕС.