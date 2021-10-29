Как пишет WSJ, Европейский союз пытался ослабить «железную хватку России» над поставками газа, создавая конкурентный рынок импорта. Но поставки стали истощаться, что вызвало энергетический кризис на всем континенте.
По данным Международного энергетического агентства, европейские страны в 2021 году переплатят за газ $30 млн.
При этом в ЕС считают, что уже два десятилетия снижают влияние России и увеличивают конкуренцию на газовом рынке за счет Нидерландов и Великобритании, а также поставок СПГ из США и Катара.
Нынешние газовые проблемы, считают в Европе, вызваны стечением обстоятельств — кризисом экономики из-за локдаунов.
В Европейском союзе осенью образовался дефицит природного газа на фоне крайне низких запасов газа в хранилищах. Это привело к взрывному росту цен на газ на рынках ЕС.
Чиновники Евросоюза призывают «еще больше сплотиться» в газовых вопросах и надавить на Россию, так как ее бюджет зависит от нефтегазовых доходов, получаемых от ЕС.