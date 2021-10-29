По его мнению, российский лидер пытается привести страну на первое место среди остальных государств.
«Механизм может быть в старом формате, но с новыми правилами и новыми действующими лицами. И после этого Путин может уходить, потому что он восстановит Великую Империю. Другой вопрос, кто будет входить в Империю, и как она будет управляться. Но, думаю, этим будут заниматься уже следующие лидеры», — сказал Хазин.
Ранее Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.