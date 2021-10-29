Инициатива принадлежит члену Демократической партии, председателю финансового комитета Сената Рону Уайдену. В случае одобрения она заработает в 2022 году.
Налог затронет примерно 700 налогоплательщиков с активами более $1 млрд на протяжении трех последовательных лет или доходом в $100 млн и более в течение такого же срока.
По словам автора, это принесет бюджету «сотни миллиардов долларов» и позволит частично профинансировать социальные программы администрации Джо Байдена.
Ранее торгуемые активы американских миллиардеров облагались налогом только в случае продажи.
Под налог попадут и доли в транзитных компаниях и трастах, включая инвестфонды недвижимости. В случае отказа от гражданства США придется заплатить налог со всего имущества.
В издании отмечают, что прохождение закона вовсе не гарантировано, так как требует единства демократов в Сенате, которого сейчас не наблюдается.