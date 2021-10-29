В Сенате США предложили ввести «налог на миллиардеров»: предполагается, что богатейшие люди страны будут каждый год платить 23,8% с прироста стоимости торгуемых активов. Об 27 октября сообщил Bloomberg

Инициатива принадлежит члену Демократической партии, председателю финансового комитета Сената Рону Уайдену. В случае одобрения она заработает в 2022 году.

Налог затронет примерно 700 налогоплательщиков с активами более $1 млрд на протяжении трех последовательных лет или доходом в $100 млн и более в течение такого же срока.

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Ранее торгуемые активы американских миллиардеров облагались налогом только в случае продажи.

Под налог попадут и доли в транзитных компаниях и трастах, включая инвестфонды недвижимости. В случае отказа от гражданства США придется заплатить налог со всего имущества.

В издании отмечают, что прохождение закона вовсе не гарантировано, так как требует единства демократов в Сенате, которого сейчас не наблюдается.