Польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цену на газ, поставляемый в Польшу. Соответствующее письмо он направил в российскую компанию 28 октября

PGNiG просит изменить условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС, где в последнее время наблюдается беспрецедентный рост цен на газ.

«Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ», — заявил глава концерна Павел Маевский.

«Северный поток — 2»: Минэкономики Германии одобрило проект, а Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Согласно контракту, заключенному между PGNiG и «Газпромом» и действующему до 2022 года, российская компания поставляет в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров. В Польше неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.

В ЕС развивается энергетический кризис, который привел к небывалому росту цен на газ.

Дефицит газа образовался из-за того, что США и другие поставщики сжиженного природного газа перенаправили свой энергоресурс на азиатский рынок, где цены еще выше, чем в Европе.

Однако Соединенные Штаты и ряд европейских политиков обвиняют в кризисе Россию, так как та не стала наращивать поставки в ЕС, чтобы компенсировать недостачу, созданную по вине американцев.