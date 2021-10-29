В частности, эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский организовал политику таким образом, что граждан не только урезают в их правах по Конституции, но и преследуют за попытку их отстоять.
«Сначала это почувствовали на себе в эти годы переселенцы, люди, которые, убегая от конфликта на Донбассе, переехали на подконтрольную территорию. Пытались, как граждане Украины защитить свои права — самые простые, повседневные: на жизнь, на работу, на социальную поддержку. И вдруг оказалось, что, несмотря на то, что они такие же, они второсортные. Причем не только во взаимоотношениях с органами власти — общество психологически реагирует на эту часть людей как, на второсортных по умолчанию», — заявил Ермолаев.
Также эксперт отметил, что на себе это очень хорошо почувствовали предприниматели и бизнесмены, которые столкнулись с недоверием и преследованием только потому, что сохранили номера автомобилей Донецкой и Луганской областей.
По словам Ермолаева, анализируя эту проблему, украинские социологи пришли к тому, что на самом деле проблема распространяется практически на всех украинцев, но они молчат.
Ранее Ермолаев заявил, что незаметно для себя украинцы начинают мириться с тем, что нарушения прав граждан и ограничение свобод стало нормой. И вместо того чтобы прекратить с этим, власти каждый раз им объясняют, почему, несмотря на декларации в Конституции, права можно нарушать.