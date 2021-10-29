Репрессивные меры по отношению к Донбассу могут распространиться на всю Украину в то время, как притесненные украинцы будут продолжать молчать и соглашаться. Такое мнение выразил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на днях в эфире канала «Первый независимый»

В частности, эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский организовал политику таким образом, что граждан не только урезают в их правах по Конституции, но и преследуют за попытку их отстоять.

«Сначала это почувствовали на себе в эти годы переселенцы, люди, которые, убегая от конфликта на Донбассе, переехали на подконтрольную территорию. Пытались, как граждане Украины защитить свои права — самые простые, повседневные: на жизнь, на работу, на социальную поддержку. И вдруг оказалось, что, несмотря на то, что они такие же, они второсортные. Причем не только во взаимоотношениях с органами власти — общество психологически реагирует на эту часть людей как, на второсортных по умолчанию», — заявил Ермолаев.

Доклад ООН о правах человека на Украине. Убийства, аресты, нацистский разгул и языковая дискриминация © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам Ермолаева, анализируя эту проблему, украинские социологи пришли к тому, что на самом деле проблема распространяется практически на всех украинцев, но они молчат.

Ранее Ермолаев заявил, что незаметно для себя украинцы начинают мириться с тем, что нарушения прав граждан и ограничение свобод стало нормой. И вместо того чтобы прекратить с этим, власти каждый раз им объясняют, почему, несмотря на декларации в Конституции, права можно нарушать.