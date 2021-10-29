«Я сейчас все чаще использую термин "крепостные граждане" — когда человек, имея статус гражданина, имея декларированные права и свободы по Конституции страны, в которой он живет, вдруг оказывается урезан, и обрезан в этих правах. Более того, он преследуем за попытку свои права отстоять… Анализируя эту проблему, мы пришли к тому, что на самом деле проблема крепостного гражданства распространяется практически на всех украинцев», — заявил он.
Незаметно для себя, по словам Ермолаева, украинцы начинают мириться с тем, что нарушения прав граждан и ограничение свобод стало нормой. Вместо того, чтобы прекратить с этим, им каждый раз объясняют, почему, несмотря на декларации в Конституции, это можно нарушать.
Ранее Ермолаев заявил, что украинцы должны благодарить журналистов, которые осветили информацию об офшорах бывшего комика и нынешнего президента Владимира Зеленского, поскольку из-за границы им напомнили о настоящих ценностях.