Президент Украины Владимир Зеленский организовал такую политику в стране, что граждан не только урезают в их правах по Конституции, но и преследуют за попытку отстоять их. Такое мнение выразил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на днях в эфире канала «Первый независимый»

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Незаметно для себя, по словам Ермолаева, украинцы начинают мириться с тем, что нарушения прав граждан и ограничение свобод стало нормой. Вместо того, чтобы прекратить с этим, им каждый раз объясняют, почему, несмотря на декларации в Конституции, это можно нарушать.

Ранее Ермолаев заявил, что украинцы должны благодарить журналистов, которые осветили информацию об офшорах бывшего комика и нынешнего президента Владимира Зеленского, поскольку из-за границы им напомнили о настоящих ценностях.