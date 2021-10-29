Большинство постсоветских государств в этот период использовали офшорные зоны как способ сохранения и накопления своего капитала, но спустя десять лет теневая экономика на Украине достигла 50%, сказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в эфире оппозиционного телеканала «Первый независимый»

«Скрывают, что кроме офшорной проблемы огромная проблема, и в Украине в частности, — это теневой сектор. 30 лет прошло, а до сих пор экономисты оценивают «тень» в Украине в районе 40-50%. Это огромная цифра», — сказал эксперт.

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Он отметил, что теневая экономика это не исключительно криминальные доходы, которые все же составляют четверть или даже треть теневого сектора на Украине.

В основном «тень» — «это неправильно оформленный уход от налогов, со льготами бизнеса и прочего, во что погружены практически все украинцы».

Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV рассказал, как получал деньги от бизнесмена Игоря Коломойского через офшоры за продукцию студии «Квартал 95», когда еще не был главой государства.