Президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы как кандидат с реноме «хорошего человека», которое в глазах украинцев пало. Такое мнение выразил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на днях в эфире канала «Первый независимый»

«У нее слишком много врагов». Ищенко о том, когда Украина могла бы еще вступить в НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

Также эксперт отметил, что для украинцев Зеленский становится «плохим хорошим человеком» и это самый важный вывод, который можно сделать из социологии.

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время, рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

Во вторник были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.