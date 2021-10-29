«Скандал с офшорами проявил ту грань жизни и деятельности Зеленского, о которой избиратели не знали. Реально люди начинают разочаровываться не столько в политике Зеленского, в которой сложно разобраться, и это вообще кот в мешке, которая не сформулирована, не выражена, состоит из сплошных "обещаний", а лично в нем как в человеке, который перестал быть "хорошим"», — заявил он.
Также эксперт отметил, что для украинцев Зеленский становится «плохим хорошим человеком» и это самый важный вывод, который можно сделать из социологии.
Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время, рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.
Во вторник были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.