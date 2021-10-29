Россия остается крупнейшим поставщиком энергоресурсов на Украину. При молчаливом согласии Запада экономическая блокада Украины приведет к падению киевского режима. О том, чем это грозит России, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Прекращение Россией поставок энергоресурсов на Украину приведет к коллапсу украинской экономики, но это отразится на России, подчеркнул эксперт.

«Например, у российских границ могут появиться до трех миллионов беженцев, которые захотят переехать в РФ. И что с ними делать? Их придется принять, дать жилье и работу. А это большие деньги», — сказал Зубец.

Задача России, по словам эксперта — дождаться, когда «труп врага проплывет мимо нас», и убедить европейцев в том, что Украина является угрозой.

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