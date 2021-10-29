Западные «партнеры» не дают России возможности осуществить экономическую блокаду киевской власти. Стратегия Москвы состоит в том, чтобы дождаться и показать миру, что Украина приносит больше проблем, чем пользы, считает эксперт Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Экономическая блокада Киева должна произойти только при условии «зеленого света» на то с Запада, считает Зубец. Безпалько рассказал, как Запад «пометил» Украину © president.gov.ua

«Стратегия Москвы на украинском направлении состоит в том, чтобы западные «партнеры» дали России зеленый свет для проведения такой акции. Правительство и Владимир Путин ждут, пока на Украине сложится ситуация, которую решить без России будет невозможно. Тогда будет достигнут новый компромисс, например, на базе возвращение на Украине ситуации до 2013 года», — сказал эксперт.

При таком стечении обстоятельств контроль над Украиной паритетно разделится между Западом и Россией, заключил Зубец.