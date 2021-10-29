Экономическая блокада Киева должна произойти только при условии «зеленого света» на то с Запада, считает Зубец.
«Стратегия Москвы на украинском направлении состоит в том, чтобы западные «партнеры» дали России зеленый свет для проведения такой акции. Правительство и Владимир Путин ждут, пока на Украине сложится ситуация, которую решить без России будет невозможно. Тогда будет достигнут новый компромисс, например, на базе возвращение на Украине ситуации до 2013 года», — сказал эксперт.
При таком стечении обстоятельств контроль над Украиной паритетно разделится между Западом и Россией, заключил Зубец.