У России есть три способа сильно повлиять на экономику Украины, которые могут привести к краху киевской власти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал в интервью Украина.ру, что если бы Россия действительно была «агрессором», то она ввела бы экономическую блокаду Украины, что привело бы к моментальному краху киевского режима.

Экономическая блокада Украины в чистом виде невозможна, подчеркнул Зубец. Россия не блокирует западную границу Украины или доступ к Турции по морю. Однако, есть возможность перекрыть поставки газа, угля и перекрыть воздушное пространство, заявил собеседник издания. Азаров рассказал, что должна сделать Россия, чтобы пал киевский режим © СС0, pixabay

«Другое дело, что коксующийся уголь, использующийся на украинских металлургических заводах, наполовину завозится из России. Если Украина перестанет получать этот уголь, это приведет к потере половины металлургии, которая после сельскохозяйственного производства является ее вторым источником доходов… Также Россия могла бы перекрыть поставки газа через Украину, что автоматически лишило бы Киев доступа к этому виду топлива. Наконец, можно перекрыть воздушное пространство Украины в случае какого-либо конфликта», — сказал Зубец.

Осуществить эти мероприятия не представляет сложности, однако вызовом является возможная реакция Запада на блокаду Украины, заключил эксперт.

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