Есть основания полагать, что решение об ответе Донбасса на обстрелы Украины регламентируется руководством корпусов Народной Милиции в зависимости от конкретной ситуации. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин

Эта тема закрытая, отдельные сообщения об ответе ополченцев можно увидеть либо кого-то в блогах, либо судить по сообщениям украинской стороны о том, что в Днепропетровск прилетел борт с ранеными, привел пример Стешин.

Собеседник издания также напомнил, что весной 2020 года, когда начали бить по Донецку в режиме лета 2014 года, и им ответили так, что было порядка 30 раненых и какое-то количество погибших. После этого обстрелы прекратились.

Полностью интервью можно прочитать здесь.