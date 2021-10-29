«Это настолько мутная и скользкая тема, что мне сложно ее комментировать. Иногда отвечают без огласки, иногда не отвечают. Видимо, это регламентируется руководством корпусов Народной Милиции в зависимости от конкретной ситуации», — считает эксперт.
Эта тема закрытая, отдельные сообщения об ответе ополченцев можно увидеть либо кого-то в блогах, либо судить по сообщениям украинской стороны о том, что в Днепропетровск прилетел борт с ранеными, привел пример Стешин.
Собеседник издания также напомнил, что весной 2020 года, когда начали бить по Донецку в режиме лета 2014 года, и им ответили так, что было порядка 30 раненых и какое-то количество погибших. После этого обстрелы прекратились.
Полностью интервью можно прочитать здесь.