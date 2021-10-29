Россия спасала людей, введя рублевую зону. Ее никто не смел за это осудить, и даже Украина не стала раздувать этот факт, потому что она выглядела бледно на фоне такого благородного поступка России, пояснил эксперт.
«Украина же не просто забрала всю денежную массу в гривнах. Она лишила Донбасс пенсий, старики умирали от голода», — подчеркнул Стешин.
Поворотный момент настал, когда было объявлено о получении в упрощенном порядке гражданства РФ для жителей ДНР/ЛНР, скоро на Донбассе будет проживать миллион граждан России, и Москва обязана отреагировать на применения беспилотников, иначе она получит позор, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.