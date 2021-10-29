Вхождение Донбасса в рублевую зону по международному праву можно расценить как покушение на суверенитет Украины, но Киев первый ввел экономическую блокаду Донбасса. По данным фонда «доктора Лизы», 24 человека погибло от голода только в ноябре 2014 года, рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин

«Украина же не просто забрала всю денежную массу в гривнах. Она лишила Донбасс пенсий, старики умирали от голода», — подчеркнул Стешин.

Поворотный момент настал, когда было объявлено о получении в упрощенном порядке гражданства РФ для жителей ДНР/ЛНР, скоро на Донбассе будет проживать миллион граждан России, и Москва обязана отреагировать на применения беспилотников, иначе она получит позор, заключил собеседник издания.

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