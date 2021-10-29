Трудно сказать, можно ли покрыть все 400 км линии фронта в Донбассе средствами ПВО или РЭБ (радиоэлектронной борьбы». Но у России есть возможность заземлять эти беспилотники. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин Борис Грызлов.

Потому что штатные средства ПВО у Народной Милиции — это лишь ЗУ-23-2, которая может сбить эти беспилотники лишь случайно, уточнил эксперт.

«У России есть средства чтобы их сбивать. Но тут есть такой тонкий момент, что эти беспилотники наносят удар из воздушного пространства Украины из-за линии фронта. Украинцы это прекрасно понимают и понимают, в какой ситуации находится Россия и военные ДНР/ЛНР. Они могут объявить это агрессией, это развяжет им руки и последствия этого могут быть самые непредсказуемые», — полагает Стешин.

Собеседник издания добавил, что в любом случае в ближайшее время будет показательное замедление Россией нескольких беспилотников, потому что речь идет о защите живущих в Донбассе ее граждан, и реагировать она обязана.

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