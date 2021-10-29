Польша и Венгрия - главные «евроскептики» и традиционалисты Евросоюза. О том, как эти страны противостоят давлению Брюсселя и почему у Будапешта есть преимущество, рассказал в интервью Украина.ру польский политолог и колумнист газеты «Польская мысль» Матеуш Пискорский

Польша нарушила все возможные принципы, являющиеся критериями членства в Евросоюзе, включая независимость судебной системы. Венгрия также является страной, находящейся в оппозиции Брюсселю, но у еврочиновников намного меньше рычагов влияния на Будапешт, подчеркнул эксперт. Всеволод Шимов о том, почему Венгрия России - друг, а Польша - враг © vk.com, Всеволод Шимов

«Тут все по-разному. Я думаю, что не стоит сравнивать Венгрию с Польшей, потому что Венгрия, кроме того, что они бунтуют против некоторых решений Евросоюза, имеет довольно грамотную рациональную внешнюю политику, которая заключается в том, что у нее сохраняется многовекторность. Венгрия может себя так вести, потому что у нее есть всегда альтернатива в лице Москвы, Пекина и других крупных игроков», — сказал Пискорский.

Эксперт отметил, что воинственной риторики в адрес Будапешта от еврочиновников меньше, чем в сторону Варшавы. Это так по причине более диверсифицированной внешней политики Венгрии, заключил Пискорский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.