Польша нарушила все возможные принципы, являющиеся критериями членства в Евросоюзе, включая независимость судебной системы. Венгрия также является страной, находящейся в оппозиции Брюсселю, но у еврочиновников намного меньше рычагов влияния на Будапешт, подчеркнул эксперт.
«Тут все по-разному. Я думаю, что не стоит сравнивать Венгрию с Польшей, потому что Венгрия, кроме того, что они бунтуют против некоторых решений Евросоюза, имеет довольно грамотную рациональную внешнюю политику, которая заключается в том, что у нее сохраняется многовекторность. Венгрия может себя так вести, потому что у нее есть всегда альтернатива в лице Москвы, Пекина и других крупных игроков», — сказал Пискорский.
Эксперт отметил, что воинственной риторики в адрес Будапешта от еврочиновников меньше, чем в сторону Варшавы. Это так по причине более диверсифицированной внешней политики Венгрии, заключил Пискорский.
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