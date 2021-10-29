Глава государства Шавкат Мирзиёев имеет тесные связи с российским бизнесменом Алишером Усмановым, что помогает более активно развивать связи с Россией. Также в Узбекистане присутствует запрос на сохранение безопасности в связи с кризисом в Афганистане, подчеркнул эксперт.
«У Москвы появился очень серьезный рычаг, имени Сергея Шойгу, лом против афганской угрозы — его можно использовать для того, чтобы использовать свои позиции в Таджикистане и Узбекистане», — заявил Абзалов.
Эксперт добавил, что в Средней Азии возник серьезный запрос на третьего игрока, арбитра, который мог бы скомпенсировать давление США и Китая на страны региона.
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