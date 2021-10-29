Узбекистан - одна из немногих стран, которые могут воспользоваться целым рядом преимуществ от вступления в Евразийский экономический союз, однако Ташкент не спешит с вступлением в блок. Возможные выгоды для Узбекистана и ЕАЭС описал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Эксперт указал на преимущества, которые возникли у трудовых мигрантов из Киргизии — страны — члена Евразийского экономического союза, в сравнении с гражданами Узбекистана. В то же время, Россия испытывает острый дефицит рабочих кадров, напомнил эксперт. «А что будет потом?» Казахстанский эксперт о том, что в стране реально думают о ЕАЭС © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Нам не хватает рабочей силы, нам не хватает трудовой миграции. Только для Восточного полигона нам приходится расширять отдельно присутствие инженерных войск и фактически в ручном режиме ввозить мигрантов из Средней Азии. За счет вступления в ЕврАзЭс этот процесс можно было бы серьезно упростить, а, следовательно, снизить цену на товароуслуги для граждан РФ», — заявил Абзалов.

Еще одним фактором в пользу вступления Ташкента в ЕАЭС выступает экономическая развитость республики и её сырьевая обеспеченность, дополнил эксперт.

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