Эксперт указал на преимущества, которые возникли у трудовых мигрантов из Киргизии — страны — члена Евразийского экономического союза, в сравнении с гражданами Узбекистана. В то же время, Россия испытывает острый дефицит рабочих кадров, напомнил эксперт.
«Нам не хватает рабочей силы, нам не хватает трудовой миграции. Только для Восточного полигона нам приходится расширять отдельно присутствие инженерных войск и фактически в ручном режиме ввозить мигрантов из Средней Азии. За счет вступления в ЕврАзЭс этот процесс можно было бы серьезно упростить, а, следовательно, снизить цену на товароуслуги для граждан РФ», — заявил Абзалов.
Еще одним фактором в пользу вступления Ташкента в ЕАЭС выступает экономическая развитость республики и её сырьевая обеспеченность, дополнил эксперт.
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