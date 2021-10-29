Евросоюз, потерпевший репутационный урон после «Брекзита», не намерен активно противодействовать евроскептичной и консервативной Польше. Брюссель прибегнет к использованию «мягкой силы», считает эксперт.
«Поэтому ЕС будет действовать методами "мягкой силы", способствуя приходу к власти более проевропейской и удобной для Брюсселя "Гражданской платформы". Шансы на это есть, учитывая, что польское общество разделено между двумя основными партиями примерно поровну», — заявил Шимов.
В то же время, Венгрия обладает большей геополитической независимостью от Брюсселя, чем Польша, по причине прагматичных отношений с Россией, которыми Варшава не обладает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.