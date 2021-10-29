Польша и Венгрия - страны, где традиционно силён евроскептицизм. Однако у Брюсселя нет желания эскалировать ситуацию с Варшавой, и нет стольких рычагов влияния на Будапешт, считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, политолог Всеволод Шимов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Евросоюз, потерпевший репутационный урон после «Брекзита», не намерен активно противодействовать евроскептичной и консервативной Польше. Брюссель прибегнет к использованию «мягкой силы», считает эксперт. Европа стала прислушиваться к Украине из-за цен на газ - Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Поэтому ЕС будет действовать методами "мягкой силы", способствуя приходу к власти более проевропейской и удобной для Брюсселя "Гражданской платформы". Шансы на это есть, учитывая, что польское общество разделено между двумя основными партиями примерно поровну», — заявил Шимов.

В то же время, Венгрия обладает большей геополитической независимостью от Брюсселя, чем Польша, по причине прагматичных отношений с Россией, которыми Варшава не обладает.

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