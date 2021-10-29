Польша рассматривает Украину и Беларусь как свою законную сферу геополитического влияния. В то же время, влияние Будапешта на Украину не распространялось дальше Закарпатья, рассказал эксперт.
«Будапешт сосредоточен на проблемах венгерского этнического меньшинства в рамках этого очень небольшого региона, а в целом Украина Венгрии не интересна. Это, кстати, тоже одна из причин, почему России гораздо проще иметь дело с Венгрией, чем с Польшей… Польша рассматривает Украину как зону своего "законного" геополитического влияния, "кресы всходние". Поэтому, с одной стороны, для поляков, конечно, неприемлема нынешняя украинская политика памяти, связанная с глорификацией бандеровцев», — сказал Шимов.
С другой стороны, Варшава боится оттолкнуть Украину, стремится удержать ее в зоне своего влияния, и поэтому ей приходится мириться с бандеровщиной, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.