Данилко назвал преследование Муз-ТВ «за гей-пропаганду» хайпом. Он предположил, что для персонажей, которые пришли на мероприятие канала в платьях, это не акция пропаганды, а всего лишь подростковый эпатаж.
Артист рассказал, что сам никогда не связывал перевоплощение в женщину — знаменитую проводницу Верку Сердючку — и гей-культуру.
«У меня абсолютно не было никакого комплекса одеваться в проводницу, пожарного, солдата, меня ничего не коробило. Я играю женщину, персонажа. Это такая же профессия, мы же не ходим так по улицам. Нас люди воспринимают именно как персонаж, никакого отношения к гей-культуре», — пояснил Данилко.
Он отметил, что некоторые актеры в женских образах преувеличенно подчеркивают свою брутальность и жалуются на неудобство колготок и обуви на каблуках, и предположил, что это связано с их личностными комплексами.
Ранее российский канал Муз-ТВ обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Причиной стало то, что на церемонии вручения премии Муз-ТВ появились популярные тикток-блогеры в женских платьях и певцы Филипп Киркоров и Давид Манукян в сопровождении полуобнажённых мужчин.