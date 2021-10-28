Артисты создают на сцене женские образы не ради гей-пропаганды, а просто используя это как один из художественных приемов в своей работе. Об этом в комментарии «Говорит Москва» 28 октября заявил украинский артист Андрей Данилко

Данилко намекнул на возвращение Сердючки: при чем здесь Газманов © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Артист рассказал, что сам никогда не связывал перевоплощение в женщину — знаменитую проводницу Верку Сердючку — и гей-культуру.

«У меня абсолютно не было никакого комплекса одеваться в проводницу, пожарного, солдата, меня ничего не коробило. Я играю женщину, персонажа. Это такая же профессия, мы же не ходим так по улицам. Нас люди воспринимают именно как персонаж, никакого отношения к гей-культуре», — пояснил Данилко.

Он отметил, что некоторые актеры в женских образах преувеличенно подчеркивают свою брутальность и жалуются на неудобство колготок и обуви на каблуках, и предположил, что это связано с их личностными комплексами.

Ранее российский канал Муз-ТВ обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Причиной стало то, что на церемонии вручения премии Муз-ТВ появились популярные тикток-блогеры в женских платьях и певцы Филипп Киркоров и Давид Манукян в сопровождении полуобнажённых мужчин.