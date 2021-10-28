«Надеюсь, что применение турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе и запрет Россией ввоза мандаринов из Турции — это совпадение. Поскольку, если это наш ответ, то он совершенно беззубый и несоразмерный», — сказал Сатановский.
Он считает, что Россия могла бы действовать в отношении Турции жестче, и в истории есть немало примеров этого.
«Напомню, что половина южной территории исторической России — это бывшая Турция», — сказал эксперт.
Но в нынешние времена Россия больше торгует, чем воюет, и даже укрепляет энергетическую безопасность Турции, сокрушается Сатановский.
В свою очередь замдиректора российского Центра исследований современной Турции Фаридун Усмонов в комментарии изданию «Ридус» отметил, что о реальном запрете на ввоз турецких мандаринов речи не идет, и, судя по заявленным объемам возврата, это чисто символическая акция.