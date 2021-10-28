Не стоит увязывать использование Киевом ударного турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе и запрет на ввоз в РФ мандаринов из Турции, сказал востоковед Евгений Сатановский в комментарии газете «Взгляд»

«Надеюсь, что применение турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе и запрет Россией ввоза мандаринов из Турции — это совпадение. Поскольку, если это наш ответ, то он совершенно беззубый и несоразмерный», — сказал Сатановский.

Он считает, что Россия могла бы действовать в отношении Турции жестче, и в истории есть немало примеров этого.

«Напомню, что половина южной территории исторической России — это бывшая Турция», — сказал эксперт.

РФ зачем-то дала Украине семь лет на подготовку к войне - Сатановский © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В свою очередь замдиректора российского Центра исследований современной Турции Фаридун Усмонов в комментарии изданию «Ридус» отметил, что о реальном запрете на ввоз турецких мандаринов речи не идет, и, судя по заявленным объемам возврата, это чисто символическая акция.