Компания «Нафтогаз Украины» выиграла тендер на поставку 0,5 млн кубометров газа молдавской компании Energocom, сообщил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский 28 октября

Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор о поставках газа с «Газпромом», который ранее был ее единственным поставщиком. Причина — Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать. Молдавские власти закупают газ у сторонних поставщиков для того, чтобы поддерживать давление в своих трубопроводах.

«"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объем 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября», — заявил Белявский.

У Молдавии нет денег, поэтому она хочет получать газ почти даром

Стоимость этого газа, по оценкам экспертов, не может быть ниже рыночной цены $1100 за тысячу кубометров.

Правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике, а парламент отказался раскрывать закупочные цены.

Как отметил сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, Кишиневу для того, чтобы избежать нынешней кризисной ситуации, достаточно было вести конструктивные переговоры с «Газпромом».