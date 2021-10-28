Молдавия уже несколько месяцев не может продлить договор о поставках газа с «Газпромом», который ранее был ее единственным поставщиком. Причина — Кишинев накопил долги более $700 млн перед российской компанией и отказывается их признавать. Молдавские власти закупают газ у сторонних поставщиков для того, чтобы поддерживать давление в своих трубопроводах.
«"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа государственной молдавской компании Energocom. Объем 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября», — заявил Белявский.
Кишиневу не хватает газа — его потребление существенно превышает поставки из РФ. Для поддержания давления в своей распределительной сети Молдавия уже одолжила 16 млн кубометров газа у Украины и купила 1 млн кубометров у Польши.
Стоимость этого газа, по оценкам экспертов, не может быть ниже рыночной цены $1100 за тысячу кубометров.
Правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике, а парламент отказался раскрывать закупочные цены.
Как отметил сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, Кишиневу для того, чтобы избежать нынешней кризисной ситуации, достаточно было вести конструктивные переговоры с «Газпромом».