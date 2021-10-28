Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире канала «Украина 24» приписал авторство хрестоматийной цитаты философа Григория Сковороды голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо. Об этом 28 октября сообщает APnews

В ДНК украинцев вшит «ген» коррупции - Арахамия © Давид Арахамия/Фейсбук

Депутат задумался и предположил, что это цитата из современного фильма.

«Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь», — заявил Арахамия.

Влащенко сообщила Арахамии, что Григорий Сковорода — известный среди украиноязычной интеллигенции философ, поэт и педагог.

В 2022 году на Украине собираются масштабно отметить 300-летие со дня рождения Сковороды. Арахамию пригласили в рабочую группу по празднованию этой даты.

Ранее Арахамия заявил, что в ДНК украинцев «вшит ген коррупции».

Григорий Сковорода родился в 18 веке в Российской империи, на территории современной Полтавской области Украины. Он двоюродный прадед русского философа Владимира Соловьева. Произведения Сковороды о мироздании, проблемах поиска истины и сампознания повлияли на ряд русских мыслителей.

Фразу «Мир ловил меня, но не поймал» философ попросил выбить на его надгробном камне.

ригласили в рабочую группу

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/arahamiya-obyasnil-pochemu-pereputal-dikaprio-i-skovorodu-v-shkolnom-attestate-stoit-ne-izuchal-v-razdele-ukrainskaya-literatura-1578669.html