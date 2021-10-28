Ведущая передачи Наталья Влащенко задала Арахамии несложный для жителя Украины вопрос: кому принадлежит фраза «Мир ловил меня, но не поймал».
Депутат задумался и предположил, что это цитата из современного фильма.
«Мне почему-то пришел в голову Леонардо ДиКаприо в фильме каком-то, "Поймай меня, если сможешь», — заявил Арахамия.
Влащенко сообщила Арахамии, что Григорий Сковорода — известный среди украиноязычной интеллигенции философ, поэт и педагог.
В 2022 году на Украине собираются масштабно отметить 300-летие со дня рождения Сковороды. Арахамию пригласили в рабочую группу по празднованию этой даты.
Ранее Арахамия заявил, что в ДНК украинцев «вшит ген коррупции».
Григорий Сковорода родился в 18 веке в Российской империи, на территории современной Полтавской области Украины. Он двоюродный прадед русского философа Владимира Соловьева. Произведения Сковороды о мироздании, проблемах поиска истины и сампознания повлияли на ряд русских мыслителей.
Фразу «Мир ловил меня, но не поймал» философ попросил выбить на его надгробном камне.
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