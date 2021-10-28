Подготовленный СНБО глоссарий вряд ли сможет одолеть российскую пропаганду, заявили эксперты, опрошенные немецким государственным изданием Deutche Welle* (DW*) в статье, опубликованной 25 октября

Как известно, совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины составил глоссарий из терминов, рекомендуемых к употреблению официальным учреждениям и СМИ для описания вооружённого конфликта на юго-востоке страны и ситуации в Крыму. Ими предлагается заменять устоявшиеся выражения, используемые для этой цели. Предлагаемое нововведение должно способствовать противодействию «агрессивной» российской пропаганде, считают чиновники.

«Среди других рекомендаций — "незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АРК и РФ через Керченский пролив" вместо Крымского моста», — отмечается в статье.

Автора статьи подобные рекомендации удивили, а опрошенные изданием немецкий и украинские эксперты единодушно заявили, что глоссарий не будет эффективен в пропагандистском противостоянии с Россией.

«Новояз» и «новомова». Оруэлл по-украински © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, их удивление вызвал и сам список терминов. Предлагается запретить не только выражения, связанные с советским наследием, такие, как «Великая Отечественная война», но и вполне нейтральное «цветная революция», пришедшее не из российского, а из западного политического дискурса.

Более того, даже западный пропагандистский термин «аннексия Крыма» попал в немилость СНБО — вместо него предлагается говорить «временная оккупация».

* СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента