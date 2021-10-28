Украинцы не дождутся честной политики в своей стране никогда, поскольку элиты устроили власть таким образом, что самым главным призом является абсолютная власть в виде президентской должности, сказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в эфире оппозиционного телеканала «Первый независимый»

По его словам, несмотря на то, что украинцы медленно, но уверенно разочаровываются в политике президента Владимира Зеленского и снова формируется запрос на честность новой власти, никакой гарантии на это украинцы не получат все равно.

«Элиты в Украине так устроили власть, что самым главным призом является абсолютная власть — президентский пост. Он позволяет прямо или косвенно рулить всей исполнительной вертикалью, всей силовой структурой, а в итоге и влиять на работу парламента, что подтверждал практически каждый президент, работавший на этом посту», — подчеркнул эксперт.

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При этом Ермолаев считает, что Украине нужна сбалансированная власть, в которой пост президента мог бы оставаться как некий символ — глава государства, но с существенно ограниченными полномочиями, особенно в сфере кадровой политики.

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%.

В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

27 октября были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.