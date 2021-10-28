По его словам, несмотря на то, что украинцы медленно, но уверенно разочаровываются в политике президента Владимира Зеленского и снова формируется запрос на честность новой власти, никакой гарантии на это украинцы не получат все равно.
«Элиты в Украине так устроили власть, что самым главным призом является абсолютная власть — президентский пост. Он позволяет прямо или косвенно рулить всей исполнительной вертикалью, всей силовой структурой, а в итоге и влиять на работу парламента, что подтверждал практически каждый президент, работавший на этом посту», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что президентский пост — конечная цель борьбы крупных групп и объединений за абсолютную власть, и это «неизбежно вбрасывало всех в драчку между победителями и побежденными за новую поддержку, за внеочередной передел власти».
При этом Ермолаев считает, что Украине нужна сбалансированная власть, в которой пост президента мог бы оставаться как некий символ — глава государства, но с существенно ограниченными полномочиями, особенно в сфере кадровой политики.
Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%.
В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.
27 октября были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.