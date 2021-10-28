Украинские законодатели должны проверить деятельность Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на соответствие полномочиям органа, который сейчас стал заниматься банальной пропагандой, сказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в эфире оппозиционного телеканала «Первый независимый»

«Надеюсь, что на этом СНБО остановится и мы не получим справочников по ядерной энергетике, справочников для ведения бизнес-деятельности. Это пропагандистский инструмент, функция пропаганды, контрпропаганды, которой, оказывается, наделен СНБО… Вопрос нешуточный — это вопрос закона и его соблюдения», — подчеркнул Ермолаев.

Эксперт объяснил, для чего на самом деле был написан глоссарий СНБО © president.gov.ua

Ране Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал глоссарий для органов государственной власти, СМИ и общественных организаций о том, как правильно называть конфликт в Донбассе, события на Майдане и принадлежность Крыма. В перечне терминов и выражений поданы якобы фейковые варианты и их правильные соответствия.

Он рекомендован к использованию органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации и организациями общественного сектора.