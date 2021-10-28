Украинский боксер Александр Усик сообщил, что уже распланировал, когда завершит бойцовскую карьеру. Об этом он сказал в интервью Daily mail

Усик заявил, что многие не хотели его победы © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть», — сообщил 34-летний боксер.

В сентябре Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе. Украинец отобрал у британца пояса, победив его по очкам за 12 раундов на арене футбольного клуба «Тоттенхем» в Лондоне.

Впереди у Усика — бой-реванш с Джошуа. Поединок может состояться в Киеве, если Украина найдет достаточно денег для призового фонда бойцам, однако пока наиболее вероятным местом проведения остается Британия, а временем — март-апрель 2022 года.