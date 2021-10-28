Член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра выступил с критикой в адрес украинских властей за удар с беспилотника в Донбассе, сообщает РИА Новости 28 октября

«Использование турецкого боевого беспилотника Bayraktar украинским правительством на воюющем востоке страны доказывает две вещи. Во-первых, очевидно, что в Киеве нет заинтересованности в мирном решении конфликта. Во-вторых, Германия зашла в военно-технический тупик, отказавшись от вооруженных беспилотников», — приводит агентство слова политика.

Парламентарий отметил, что использование такого оружия должно быть сигналом тревоги для Берлина и угрозой безопасности Германии.

27 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о первом боевом применении БПЛА турецкого производства Bayraktar в Донбассе, что вылилось в уничтожение артиллерийского орудия управляемой бомбой.

Посол Украины в Германии недоволен реакцией ФРГ на применение беспилотника в Донбассе © из открытых источников Андреа Зассе обвинила в использовании ударных беспилотников не только киевский режим, но и республики Донбасса.

Использование боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями, сказала она, что вызвало гневную реакцию Киева.