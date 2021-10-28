Согласно отчету, за первое полугодие 2021 года доход «Нафтогаза» от реализации вырос в полтора раза — до 106,2 млрд грн. Однако расходы компании превысили доходы и составили 104,13 млрд грн.
«Результат первого полугодия оказался отрицательным и составил 1,7 млрд гривен. Для сравнения, за первое полугодие предыдущего года чистый убыток составил 11,5 млрд гривен», — сообщается в отчете.
В компании отметили, что это почти в 7 раз меньше, чем в аналогичный период в прошлом году.
В комментарии компании к отчету особо подчеркивается, что в начале 2021 года Юрий Витренко заменил на посту председателя правления Андрея Коболева.
Ранее, по результатам 2020 года, компания "Нафтогаз" получила 19 млрд грн убытков, а в 2019-м — 63,3 млрд грн.