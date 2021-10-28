США и ЕС манипулировали результатами анализа причин мирового газового кризиса для того, чтобы дискредитировать Россию - главного источника газа для Европы и конкурента Соединенных Штатов, сказал бывший канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер 28 октября на экономическом форуме в Вероне, сообщает «Интерфакс»

Шредер отметил, что основные поставщики трубопроводного газа в Европу это Россия и Норвегия, а сжиженного природного газа (СПГ) — США.

Россия в последнее время наращивала поставки в Европу в среднем на 9% в год, Норвегия — сокращала на 2% в год, а США вообще весь свой СПГ в 2021 году перенаправила в Азию, где идет экономический бум, подчеркнул Шредер.

«Почему мы тогда виним Россию как единственную страну, виновную в этой глобальной тенденции?», — удивляется Шредер.

По его мнению, в основе этих двойных стандартов лежат политические причины.

«Есть ли здесь вопрос конкуренции между США и РФ? Конечно же, есть вопрос конкуренции на энергетическом рынке, когда необходимо дискредитировать страну, которая является крупнейшим поставщиком», — подчеркивает бывший канцлер ФРГ.

Провал встречи министров энергетики ЕС: что это значит для Европы и Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Шредер также отметил, что ставка Еврокомиссии на спотовый рынок в вопросах поставок газа не оправдалась, будущее за долгосрочными контрактами, о которых всегда говорила Россия.