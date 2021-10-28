Шредер отметил, что основные поставщики трубопроводного газа в Европу это Россия и Норвегия, а сжиженного природного газа (СПГ) — США.
Россия в последнее время наращивала поставки в Европу в среднем на 9% в год, Норвегия — сокращала на 2% в год, а США вообще весь свой СПГ в 2021 году перенаправила в Азию, где идет экономический бум, подчеркнул Шредер.
«Почему мы тогда виним Россию как единственную страну, виновную в этой глобальной тенденции?», — удивляется Шредер.
По его мнению, в основе этих двойных стандартов лежат политические причины.
«Есть ли здесь вопрос конкуренции между США и РФ? Конечно же, есть вопрос конкуренции на энергетическом рынке, когда необходимо дискредитировать страну, которая является крупнейшим поставщиком», — подчеркивает бывший канцлер ФРГ.
По его словам,европейцы хотели бы начать разумный диалог со странами-поставщиками, так как от этого зависят безопасные и надежные поставки газа, без которых переход к возобновляемым источникам энергии в Европе невозможен.
Шредер также отметил, что ставка Еврокомиссии на спотовый рынок в вопросах поставок газа не оправдалась, будущее за долгосрочными контрактами, о которых всегда говорила Россия.