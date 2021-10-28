По словам представителя МИД, складывается впечатление, что украинская сторона сознательно блокирует работу в Контактной группе с намерением вернуть Донбасс силовым путем.
«Последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины, характеризуется это все серьезным обострением ситуации в зоне конфликта», — сказала Захарова.
Она добавила, что при таком развитии событий нельзя исключать дальнейшей деградации ситуации.
Захарова отметила, что Киев игнорирует запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в СЦКК, и подчеркнула, что украинские силовики сознательно идут на нарушений дополнительных мер режима прекращения огня.
Представитель МИД РФ также призвала страны Запада прекратить накачивать Украину оружием и поощрять ее милитаризацию. Она обратилась к политикам с просьбой использовать свое влияние и вернуть Киев на путь достижения мира в Донбассе политико-дипломатическими средствам.