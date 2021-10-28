По его сведениям, «Байрактары» планируется направить на охрану границы в южных областях республики. Киргизия станет первой из стран организации Договора о коллективной безопасности, закупившей беспилотники у Турции.
«Киргизия как суверенное государство ведет независимую политику по укреплению своей обороноспособности, защите государственной границы и национальных интересов, и на это направлено приобретение [данной] техники», — сказал Жеенчороев.
Он отметил, что пока сведения о закупке «Байрактаров» носят закрытый характер.
Также компания Bayraktar сообщила в Twitter о заключении контракта на поставки беспилотников с еще одной страной, с какой именно, не уточняется. Всего турецкие беспилотники теперь поставляют в 13 стран.
Ранее вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что власти планируют купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России — разведывательные беспилотники «Орлан 10Е». Военнослужащие Киргизии уже обучаются в Турции.
В апреле 2020 года перестрелка из-за территориальных споров на границе Киргизии и Таджикистана переросла в полномасштабные бои.