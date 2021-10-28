«В течение 9 месяцев 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 933 материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 81,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.
В основном внимание ведомства было сосредоточено на коррупционных преступлениях, каковых обнаружили 129 на сумму 7,9 млрд гривен.
Еще 88 расследований связаны с уклонением от налогов на общую сумму 16,5 млрд. гривен.
При этом 83 материала, направленные Госфинмониторингом в правоохранительные органы, касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием сепаратизма, сообщили в ведомстве.
Причем только 17 из указанных 83 расследований говорят о «связях с Российской Федерацией», отметили в ведомстве. Это означает, что финансирование идет в основном из местных источников.