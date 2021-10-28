Декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова

В 1985 году окончил кафедру новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Окончил аспирантуру исторического факультета. Кандидат исторических наук.

Андрей Сидоров: Украина для США — ресурс, которым можно торговать на переговорах © РИА Новости, Нина Зотина

В 2001 году прошел курс обучения в Азиатско-Тихоокеанском центре по изучению проблем безопасности (Гонолулу, США).

Декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ.

Эксперт рабочей группы Президиума Государственного совета по международным вопросам.

Участник пресс-конференций и ток-шоу, посвященных внешнеполитической тематике.