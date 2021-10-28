В частности, только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать, посещать заведения питания, гостиницы, учреждения и учреждения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, центры административных услуг, управление труда и соцзащиты, а также Управление пенсионного фонда.
По такому же принципу можно будет пользоваться общественным транспортом. Проверять документы будут выборочно специальные группы правоохранителей в неуказанных местах. Проводить массовые мероприятия и посещать торгово-развлекательные центры тоже можно будет при наличии COVID-сертификата или отрицательного теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся. Решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.
«Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов. Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей, чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных», — заявил Кличко.
Детские сады продолжат работать, соблюдая правила «красной зоны», то есть при вакцинации 100% персонала заведений.